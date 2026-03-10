Der DAX ist am Montag mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 23.409,37 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Start in den Dienstag sieht wieder etwas freundlicher aus. Hoffnung auf ein baldiges Ende im Iran-Krieg und damit verbunden gesunkene Ölpreise geben dem deutschen Leitindex Unterstützung. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,6 Prozent höher auf 23.555 Punkte.Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des Kriegs ins Spiel gebracht. Der US-Sender CBS News zitiert Trump nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
