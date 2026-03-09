DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta000/09.03.2026/13:15 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name William N. Anderson 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayer Aktiengesellschaft b) LEI 549300J4U55H3WP1XT59 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE000BAY0017 b) Art des Geschäfts Sonstiges Gemeinschaftsdepot mit Catherine F. Anderson (Ehefrau) / Kauf im Rahmen der vertraglichen Verpflichtung der Vorstandsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien. c) Preis(e) Volumen 37,51 EUR 789.585,50 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 37,51 EUR 789.585,50 EUR e) Datum des Geschäfts 06.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
