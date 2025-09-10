Luzern - Ü-50-Jährige kontrollieren den grössten Teil des privaten Vermögens der Schweiz - und investieren zunehmend digital, renditeorientiert und mit Fokus auf Stabilität. Die Finpact Vermögensstudie 2025 von der Hochschule Luzern und dem Vermögensverwalter Finpact macht sichtbar, welche Risiken und Trends diese Schlüsselgruppe bewegen. Die Altersgruppe der Ü-50-Jährigen wird die ökonomischen Entwicklungen hierzulande in den kommenden Jahren stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
