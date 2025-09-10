Das Pueblo Verde de Almonte zeigt, wie ländliche Gemeinden in Spanien saubere Energie erhalten. Das Gemeinschaftsprojekt in Almonte (Huelva) liefert über Aiko-Module erneuerbaren Strom direkt an mehr als 3.500 lokale Nutzer:innen. Damit ist es die größte Solargemeinschaft in Spanien. Das 1,1-Millionen-Euro-Projekt, das im Jahr 2025 in drei Phasen in Betrieb gehen wird, ist gemessen an der Zahl der Versorgungspunkte das größte System für den gemeinsamen Eigenverbrauch in Spanien. Kern des 1,45-Megawatt-Systems ...Den vollständigen Artikel lesen ...
