Mit den Superchargern verfügt Tesla in Europa über ein sehr großes Schnellladenetz. Jetzt hat der Autobauer mit dem "MultiPass" eine Lösung vorgestellt, mit der über den Tesla-Account auch an Ladestationen anderer Betreiber geladen werden kann - mit zentraler Abrechnung. Los geht es in den Niederlanden, weitere Länder sollen folgen. Den Start des MultiPass-Angebots hat TeslaCharging über X verkündet, auch der zuständige Manager Malte Kendel hat
