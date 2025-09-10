Swiss Prime Site Solutions
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Diversity PK blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück: In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres wurde eine Anlagerendite von 2.56% erwirtschaftet. Diese setzt sich aus einer Cashflow-Rendite von 1.66% und einer Wertänderungsrendite von 0.90% zusammen. Mit diesem Resultat wurde auf ein Jahr gerechnet erneut eine Outperformance gegenüber dem KGAST Immo-Index Gemischt von 75 Basispunkten erzielt. Seit Lancierung resultiert somit eine kumulierte Outperformance von 10.1% gegenüber dem Vergleichsbenchmark. Damit bestätigt der Fonds seine Position als verlässliche Investitionslösung für steuerbefreite Vorsorge- und Auffangeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen.
Strategisches Wachstum durch gezielte Portfoliooptimierung
«Unsere Strategie der gezielten Portfoliooptimierung und nachhaltigen Entwicklung trägt Früchte. Die starke Performance im ersten Halbjahr zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind - sowohl für unsere Anlegerinnen und Anleger als auch für die Zukunft des Fonds», sagt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Diversity PK).
Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurden drei neue Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 66 Mio. erworben, darunter ein CO2-freies Wohnobjekt an der Forchstrasse in Zürich sowie das Entwicklungsprojekt «Huup» in Ecublens (VD). Gleichzeitig wurden zwölf Bestandsliegenschaften sowie Eigentumswohnungen im Umfang von CHF 129 Mio. veräussert. Durch diese Verkäufe im Rahmen der «Capital Upcycling»-Strategie wurden realisierte Kapitalgewinne von rund CHF11 Mio. erzielt.
Nachhaltige Entwicklung und Investitionen in die Zukunft
Ausblick Emissionen
Detailinformationen und Präsentation
Fondsportrait Akara Diversity PK
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 10. September 2025
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Monika Gadola Hug, Head Client Relations
Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund)
Swiss Prime Site Solutions AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|EQS News ID:
|2194268
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2194268 10.09.2025 CET/CEST