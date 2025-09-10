FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hellofresh sind nach einer skeptischeren Bewertung von Morgan Stanley am Mittwochmorgen zunächst um 5 Prozent gefallen. Es fanden sich jedoch schnell wieder einige Käufer für die Papiere des Kochboxenanbieters und der Kursverlust schmolz auf zuletzt 3 Prozent bei 7,80 Euro zusammen. An der 21-Tage-Linie wurde die Erholung wieder ausgebremst.

Morgan Stanley hat das Kursziel für Hellofresh von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Experten sammelten in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse die besten Ideen aus der europäischen Internet- und Medienbranche. Im Bereich E-Commerce, in dem sie auch Hellofresh ansiedeln, setzen sie vor allem auf Allegro.eu .

Bei Hellofresh machen sich die Experten derweil verstärkt Sorgen über Konkurrenz für die Ready-to-Eat Marke Factor in den USA. Die Entwicklung der Profitabilität dürfte dort moderater ausfallen als gedacht. Die Experten kappten ihre Prognose für das operative Konzernergebnis.

Aktien von Hellofresh gehören mit ihrem Verlust von einem Drittel 2025 zu den schwächsten Werten im MDax . Der kleinere Index-Bruder des Dax hat im laufenden Jahr um 19 Prozent zugelegt./ag/bek/jha/