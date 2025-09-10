NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST





ISIN: GB00B0SWJX34





