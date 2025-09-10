EQS-News: Binect AG
/ Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
Binect AG: Vertragsverlängerung mit Deutsche Post AG bis Ende 2027
Weiterstadt, 10.09.2025. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) setzt die langjährige Partnerschaft mit der Deutsche Post AG wie angekündigt fort. Mit der erfolgten Vertragsunterzeichnung verlängert sich der Rahmenvertrag als exklusiver Lieferant des erfolgreichen Hybridpost-Produktes E-Postbusiness Box um weitere zwei Jahre bis mindestens Ende 2027. Das ursprünglich Click-Charge-basierte Geschäftsmodell wird in diesem Zuge in ein Festpreismodell umgewandelt, das unabhängig von der Menge der Kundenverträge und des Sendungsvolumens ist.
"Die E-Postbusiness Box ist seit Jahren eine wichtige Säule unseres Geschäfts. Auch wenn der Umsatzanteil in den letzten Jahren durch das starke Wachstum des eigenen Mittelstandsgeschäfts der Binect deutlich abgenommen hat, freuen wir uns sehr, die Partnerschaft mit der Deutsche Post AG bis mindestens 2027 fortzusetzen. Im aktuellen volatilen Umfeld verschafft uns dies wichtige Planungssicherheit und ergänzt unser deutlich gewachsenes übriges Großkundengeschäft. Die Vertragsverlängerung mit der DPAG ist ein weiterer Baustein für die positive Gesamtentwicklung", kommentiert Binect-CEO Dr. Frank Wermeyer die Weiterführung der langjährigen Zusammenarbeit.
10.09.2025 CET/CEST
|Deutsch
|Binect AG
|+49 (0)6151 9067-0
|+49 (0)6151 9067-295
|investoren@binect.com
|www.binect.com
|DE000A3H2135
|A3H213
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate Exchange
|2195700
