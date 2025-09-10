Mega-Kurssprung beim US-Softwarekonzern Oracle nach starken Quartalszahlen. KI-Hype erfasst auch deutschen Leitindex DAX. SAP und Siemens Energy springen an die DAX-Spitze. Der US-Softwarekonzern Oracle profitiert in seinem Auftaktquartal vom boomenden Geschäft mit Rechenzentren. Das Cloud-Infrastrukturgeschäft des Konzerns legte im ersten Quartal (zum 31. August) um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar zu. Das teilte Oracle am Dienstag nach Börsenschluss mit. Laut Konzernchefin Safra Catz sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
