GoGold entdeckt spektakuläre Silber-Gehalte bei Los Ricos South

GoGold Resources hat im Rahmen seines Bohrprogramms 2025 einen außergewöhnlich hochgradigen Silberfund gemacht. In der sogenannten Eagle-Zone sei laut Unternehmensangaben ein Abschnitt mit 41.110 Gramm Silberäquivalent pro Tonne Gestein (g/t AgÄq) über eine Länge von 1,42 Metern entdeckt worden. Ein derart hoher Metallgehalt sei selbst in gut mineralisierten Lagerstätten äußerst selten. Die neuen Daten stammen aus Bohrungen innerhalb und außerhalb der aktuellen Ressourcenzone. Laut Management deute vieles darauf hin, dass es rund um die bestehende Lagerstätte noch deutlich mehr Potenzial gebe.

Erkundung außerhalb der bekannten Ressource

Ziel der laufenden Bohrungen sei es gewesen, bislang unerforschte Teile der Los-Ricos-Ader zu erkunden, insbesondere südlich und unterhalb der bisher bekannten Ressourcen. Die Bohrziele seien laut CEO Brad Langille durch eine neue geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) sowie durch die Auswertung historischer Minendaten definiert worden. Dabei hätten sich mehrere Bohrungen als besonders aufschlussreich erwiesen: So habe Bohrloch LRGG-24-318 bestätigt, dass sich die Silber-Gold-Vererzung deutlich tiefer als bisher angenommen fortsetze, während Bohrloch LRGG-24-324 eine abgescherte Fortsetzung der Hauptader im südlichen Bereich identifiziert habe. Zudem könne Bohrloch LRGG-24-337 im Gebiet Cerro Colorado laut Unternehmensleitung sogar auf ein bislang unbekanntes Erzsystem hinweisen, das mit weiteren Bohrungen überprüft werden solle.

Einige der besten Ergebnisse im Überblick

GoGold meldete mehrere Bohrabschnitte mit außergewöhnlich hohen Silber- und Goldgehalten. In der Eagle-Zone wurde ein über 21 Meter langer Abschnitt mit durchschnittlich über 3.000 Gramm Silberäquivalent pro Tonne entdeckt, darunter ein besonders hochgradiger Bereich mit über 41.000 g/t. Auch in anderen Zonen wie Abra und Cerro Colorado wurden starke Ergebnisse erzielt - mit Spitzenwerten von bis zu 1.034 g/t beziehungsweise 849 g/t Silberäquivalent über kürzere Intervalle. Alle genannten Funde liegen außerhalb der bestehenden Ressourcenzonen und könnten laut Management auf bislang unentdeckte Erztrends hinweisen.