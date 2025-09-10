FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WARPAINT LONDON PRICE TARGET TO 510 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 2300 (1900) PENCE - BERENBERG RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS XPS PENSIONS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 640 PENCE - CITIGROUP RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1850 (1940) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8120 (8130) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1950 (2020) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RASPBERRY PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES HALEON TO 'BUY' - PRICE TARGET 440 PENCE - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1115 (1095) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN REINITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 180 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 25 (27) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIGHTMOVE TARGET TO 815 (775) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1360 (1385) PENCE - 'BUY'
- MORGAN STANLEY RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 710 (680) P - 'UNDERWEIGHT'
