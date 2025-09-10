© Foto: Dall-EDas von Nvidia unterstütztes KI-Startup Reflection AI sorgt mit Plänen für eine massive Finanzierungsrunde und einer rasant steigenden Bewertung für Aufsehen.Reflection AI, ein noch junges, aber hochkarätig finanziertes KI-Unternehmen, steht laut einem Bericht der Financial Times kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde. Das von Nvidia unterstützte Startup will rund 1 Milliarde US-Dollar einsammeln und könnte dadurch mit bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Rasanter Anstieg der Bewertung in nur sechs Monaten Noch vor einem halben Jahr lag die Unternehmensbewertung laut PitchBook bei lediglich 545 Millionen US-Dollar. Sollte die aktuelle Runde erfolgreich abgeschlossen werden, …Den vollständigen Artikel lesen ...
