Pan American Silver: Hohe Edelmetallpreise ermöglichen Rekordergebnisse!

Der Silberpreis erlebte in den Sommermonaten 2025 eine bemerkenswerte Rallye, welche u.a. durch die hohe industrielle Nachfrage nach Silber geprägt war. Hierbei hat insbesondere die Solarindustrie einen hohen Bedarf gezeigt und ein strukturelles Angebotsdefizit am Markt angetrieben. Die positive Entwicklung des Silberpreises hatte direkte und positive Auswirkungen auf Pan American Silver, was in den Ende August veröffentlichten Ergebnissen für das 2. Quartal 2025 deutlich wurde.

Silberproduzent im Profil Pan American Silver ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, den Abbau und die Verarbeitung von Edelmetallen spezialisiert hat. Die Minen werden hauptsächlich auf den amerikanischen Kontinenten, mit Standorten in Kanada, Mexiko, Peru, Argentinien und Bolivien, betrieben. Diese geografische Diversifizierung ist für Anleger wichtig, da sie das Länderrisiko verringert. Die Minen sind über verschiedene politische und wirtschaftliche Regionen verteilt, was die Anfälligkeit des Unternehmens gegenüber Problemen in einem einzelnen Land reduziert.







Endlos Turbo Long 23,2983 open end: Basiswert Pan American Silver DY81ZE Quelle: DZ BANK: Geld 10.09. 10:16:13, Brief 10.09. 10:16:13 10,93 EUR 11,03 EUR 4,79% Basiswertkurs: 35,425 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 09.09. Basispreis 23,2983 USD Knock-Out-Barriere 23,2983 USD Hebel 2,80x Abstand zum Basispreis in % 34,23% Abstand zum Knock-Out in % 34,23% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

