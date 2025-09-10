Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2
Tradegate
10.09.25 | 11:55
30,350 Euro
+0,26 % +0,080
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
NYSE Arca Gold Miners
1-Jahres-Chart
PAN AMERICAN SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PAN AMERICAN SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,35030,70012:03
30,35030,70011:55
DZ Bank
10.09.2025 11:41 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Pan American Silver: Hohe Edelmetallpreise ermöglichen Rekordergebnisse!

Pan American Silver: Hohe Edelmetallpreise ermöglichen Rekordergebnisse!


Der Silberpreis erlebte in den Sommermonaten 2025 eine bemerkenswerte Rallye, welche u.a. durch die hohe industrielle Nachfrage nach Silber geprägt war. Hierbei hat insbesondere die Solarindustrie einen hohen Bedarf gezeigt und ein strukturelles Angebotsdefizit am Markt angetrieben. Die positive Entwicklung des Silberpreises hatte direkte und positive Auswirkungen auf Pan American Silver, was in den Ende August veröffentlichten Ergebnissen für das 2. Quartal 2025 deutlich wurde.

Silberproduzent im Profil

Pan American Silver ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, den Abbau und die Verarbeitung von Edelmetallen spezialisiert hat. Die Minen werden hauptsächlich auf den amerikanischen Kontinenten, mit Standorten in Kanada, Mexiko, Peru, Argentinien und Bolivien, betrieben. Diese geografische Diversifizierung ist für Anleger wichtig, da sie das Länderrisiko verringert. Die Minen sind über verschiedene politische und wirtschaftliche Regionen verteilt, was die Anfälligkeit des Unternehmens gegenüber Problemen in einem einzelnen Land reduziert.





Endlos Turbo Long 23,2983 open end: Basiswert Pan American Silver

DY81ZE
Quelle: DZ BANK: Geld 10.09. 10:16:13, Brief 10.09. 10:16:13
10,93 EUR11,03 EUR 4,79%Basiswertkurs: 35,425 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 09.09.
Basispreis23,2983 USDKnock-Out-Barriere23,2983 USD
Hebel2,80xAbstand zum Basispreis in %34,23%
Abstand zum Knock-Out in %34,23%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.