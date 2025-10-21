Prince Silver: Der 37-Millionen-Dollar-Breakout, der eines der reichsten Silbergebiete Nevadas wiederbelebt

Anzeige / Werbung

Der Silberpreis sorgt erneut für Schlagzeilen. Und wenn die Geschichte ein Hinweis ist, dann beginnt genau jetzt die Phase mit der größten Hebelwirkung...

Dieser Artikel wird im Auftrag von Prince Silver Corp. veröffentlicht (WKN: A3E4QS | SYM: T130 | ISIN: CA74174A1021)

Willkommen zurück, liebe Leser!

Wir erleben gerade eine der schärfsten Silber-Rallys seit dem legendären Hunt-Brothers-Squeeze im Jahr 1980 - ein Anstieg von 30% in nur 45 Tagen - und doch blicken viele Investoren immer noch zurück statt nach vorne.

Ein Fehler.

Denn während der Mainstream hinter milliardenschweren Namen herläuft, die bereits neu bewertet wurden, gibt es einen brandneuen Silberexplorer, der gerade an der Frankfurter Börse gelistet wurde - mit einer Marktbewertung von nur 37 Millionen CAD - und historischer Produktion von 1,12 Mio. Tonnen mit 100 g/t Ag, 0,5 g/t Au, 4,5% Zn, 2,8% Pb (entspricht 11,1% ZnEq)* in einem Bezirk, der weitere 6,7 Mio. Tonnen historisch mit durchschnittlich 6,8% Zink, 135 g/t Silber, 2,9% Blei und 0,7 g/t Gold produziert hat.

Darf ich vorstellen: Prince Silver (WKN: A3E4QS | SYM: T130) - Ihre hochgradige, hochhebelige Silberchance im Frühstadium.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Pioche: Eines der größten Silberlagerstätten in der US-Geschichte

Prince Silver ist kein Glücksspiel. Das Flaggschiffprojekt befindet sich im Pioche Silver District - einem weltbekannten, historisch produzierenden Hochgrad-Silbercamp im Osten Nevadas, das einst die frühe US-Industrie mitversorgte.

Fakten:

Über 7,8 Millionen Tonnen Erzproduktion im Pioche Mining District

im Pioche Mining District Der Abbau stoppte nicht aufgrund von Erzmangel - sondern wegen veralteter Methoden und Marktbedingungen

Die geologischen Systeme sind intakt und weitgehend unerforscht, inklusive mehrerer CRD-Systeme (Carbonate Replacement Deposits) und hochgradiger Adern, die nie modern gebohrt wurden

Jetzt, bei Rekord-Silberpreisen und Nevada als bewährtem Top-Jurisdiktionsstandort, startet Prince Silver ein modernes Explorationsprogramm auf seinem 100%-eigenen Landpaket.

Ein echtes Entdeckungsszenario - mit echtem Hebel



Aktuelle Bewertung?

Nur 37 Millionen CAD.

Das sind weniger als 25% der Bewertung anderer Nevada-Silberaktien - obwohl Prince Silver in einem historischen Bezirk mit vergleichbarem Produktionsvolumen und geologischer Qualität operiert.

Der Silbersektor explodiert - doch Prince ist noch günstig

1. Silver47 (TSXV: AGA | Bewertung: $160M CAD)

Entstand durch die Fusion von Summa Silver mit kanadischen Assets

Projekte: Hughes (Tonopah), Red Mountain, Mogollon

Großaktionär: Eric Sprott (>10%)

Positioniert als US-Hochgrad-Silber-Konsolidierer

2. Blackrock Silver (TSXV: BRC | Bewertung: $250M CAD)

Revitalisierung von Tonopah West mit über 150.000 m Bohrungen

PEA: 8,6 Mio. AgEq oz/Jahr bei $11,96 AISC

Institutionelle Investoren steigen groß ein





PRINCE SILVER: GLEICHES SETUP - FRÜHERER EINSTIEG

Kriterien Prince Silver Silver47 Blackrock Silver Projekt in Nevada Pioche Hughes Tonopah West Historisches Abbaugebiet Ja Ja Ja Modernes Bohrprogramm In Arbeit Abgeschlossen Abgeschlossen Marktkapitalisierung $37 Mio. CAD $160 Mio. CAD $250 Mio. CAD Frankfurt gelistet Ja (neu) Ja Ja





Prince ist der brandneue Zugang zu diesem exklusiven Silberclub - mit maximalem Hebel am Anfang eines potenziellen Multi-Jahres-Reratings.

Warum Silber? Warum jetzt?

Silber ist längst mehr als nur Schmuck oder Münze. Heute ist es ein unverzichtbares Technologiemetall - gebraucht in:

Photovoltaik (Solarzellen)

Elektrofahrzeugen

KI-Rechenzentren (Leiter, Schalter)

5G-Netzwerken

Wasserstofftechnologie

Gleichzeitig:

Schrumpfende globale Fördermengen

Kaum neue große Funde

Explodierende Nachfrage aus Industrie und Energie

Ergebnis: Ein säkulärer Bullenmarkt, der neue Unzen in sicheren Jurisdiktionen mit hohen Multiplikatoren belohnt.

Prince Silvers Plan für 2025-2026

Klarer Fahrplan:

Phase-1-Bohrprogramm bereits angelaufen

Moderne geologische Kartierung historischer Minen & hochgradiger Adern

Ressourcen-Definition in bekannten Silber-Blei-Zink-Zonen

Aufbau einer ersten 43-101-konformen Ressource

Prüfung von M&A-Möglichkeiten im weiteren Pioche-Distrikt

Mit einem erfahrenen Managementteam, hoher Insider-Beteiligung und frischer Notierung in Europa ist der Handel noch eng - aber das Interesse steigt schnell.

Führung mit Erfolgsbilanz

Ralph Shearing, Präsident von Prince Silver, ist ein Veteran im Junior-Mining-Sektor mit mehreren erfolgreichen Entdeckungen und Exits.

Er hat das Unternehmen strukturiert für:

Kapitaldisziplin

Wertschöpfung durch Bohrungen

Niedrige laufende Kosten

Sein technisches Team ist auf Nevada-Systeme spezialisiert - insbesondere auf CRD-Lagerstätten, die bei richtiger Interpretation sehr große, hochgradige Silber-Zink-Blei-Systeme beherbergen können.

Fazit: Kein Lifestyle-Unternehmen. Ein Explorationsfahrzeug mit Skalierbarkeit.

Fazit: Ein neuer Name in einem legendären Silberbezirk

Das Fenster zur Neubewertung von Junior-Silberexplorern steht weit offen.

Silver47 und Blackrock werden bereits mit Kapital überflutet - und das zurecht. Die Welt braucht dringend neue, hochgradige Silberquellen in politisch sicheren Regionen.

Doch Prince Silver ist noch unter dem Radar:

Erst kürzlich in Frankfurt gelistet

Bohrprogramm gerade erst angelaufen

Eines der produktivsten, aber vergessenen Silbercamps Nordamerikas

Bei nur 37 Millionen CAD Marktkapitalisierung braucht es nicht viel, damit diese Story zündet:

Ein Volltreffer beim Bohren

Eine neue Ressourcenschätzung

Ein direkter Vergleich mit den großen Playern

Im Jahr 2025-2026, in dem Silber auf Allzeithochs explodiert, bietet Prince Silver den saubersten Einstieg in den Nevada-Silberboom der nächsten Jahre.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!





ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA6979001089,CA32076V1031,CA74174A1021