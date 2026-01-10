Rohstoffjahr 2026? First Majestic, US Antimony, American Tungsten & Antimony punkten mit Silber und Antimon

Anzeige / Werbung

Kritische Metalle und Mineralien gelten als eines der prägenden Themen an den Rohstoffmärkten im Jahr 2026. Geopolitische Spannungen, staatliche Industriepolitik und die zunehmende Bedeutung sicherer Lieferketten verändern die Prioritäten von Regierungen und Investoren. Metalle mit industrieller und sicherheitsrelevanter Nutzung werden dabei verstärkt als strategische Ressourcen eingeordnet.

In diesem Kontext gewinnt Silber eine doppelte Rolle. Neben seiner Funktion als Edelmetall wird es aufgrund seiner industriellen Anwendungen stärker wahrgenommen. Gleichzeitig rückt Antimon in den Fokus, ein Metall, das unter anderem in der Verteidigungsindustrie, in der Elektronik sowie bei Flammschutzmitteln eingesetzt wird und dessen Versorgung in den USA als kritisch gilt.

Antimon in den USA: Versorgungslücke und politische Aufmerksamkeit

Der Antimonmarkt in den Vereinigten Staaten ist durch eine geringe heimische Förderung geprägt. Große Teile des Bedarfs werden importiert. Vor diesem Hintergrund wächst das politische Interesse an inländischen oder verbündeten Lieferquellen. Berichte verweisen auf eine zunehmende strategische Bedeutung von Antimon im militärischen und industriellen Bereich. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf Unternehmensebene wider. Produzenten und Explorer mit Antimonbezug rücken stärker in den Blick, da staatliche Stellen die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten reduzieren wollen.

American Tungsten & Antimony: Explorer für strategische Rohstoffe

Die American Tungsten & Antimony Ltd (WKN A41XT2 , ISIN AU0000445603) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Antimon und Wolfram. Das Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in politisch stabilen Regionen, insbesondere in den USA. Ein zentrales Projekt ist das Antimony Canyon Project in Utah, das als historisch bekanntes Antimonvorkommen gilt. Ziel der laufenden Arbeiten ist es, bestehende geologische Daten auszuwerten und die Grundlage für eine weitergehende Ressourcendefinition zu schaffen. Neben Antimon adressiert American Tungsten & Antimony auch Wolfram, ein Metall mit hoher Relevanz für industrielle Anwendungen und sicherheitsnahe Technologien. Der Unternehmensfokus ist klar auf kritische Metalle ausgerichtet, die im Zuge geopolitischer Entwicklungen an Bedeutung gewinnen.

Branchenvergleich: Produzenten und Silbergesellschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Im direkten Vergleich steht United States Antimony Corporation (WKN 858937 , ISIN US9112041056) als etablierter Marktteilnehmer. Das Unternehmen betreibt Förder- und Verarbeitungsaktivitäten und profitiert von der wachsenden strategischen Bedeutung des Metalls. Berichte verweisen zudem auf staatliche Aufmerksamkeit und militärnahe Nachfrage, die den Stellenwert des Unternehmens im US-Antimonmarkt unterstreichen.

Als Silbervertreter im Branchenvergleich tritt First Majestic Silver Corp. (WKN A0LHKJ , ISIN CA32076V1031) auf. Das Unternehmen zählt zu den bekannten Silberproduzenten in Nordamerika. First Majestic gab zuletzt den geplanten Verkauf der Silbermine Del Toro in Mexiko bekannt. Der Transaktionswert kann sich laut Unternehmensangaben auf bis zu 60 Mio. US-Dollar belaufen. Der Schritt dient der Portfolioanpassung und zeigt, wie Produzenten ihr Projektportfolio an Marktbedingungen ausrichten. Während First Majestic als Produzent mit laufendem Minenbetrieb agiert und United States Antimony eine integrierte Struktur aufweist, befindet sich American Tungsten & Antimony in einer früheren Phase. Der Schwerpunkt liegt auf der Exploration und Projektentwicklung, nicht auf der laufenden Produktion.

Fazit: Silber und Antimon prägen den Rohstoffdiskurs

Das Rohstoffjahr 2026 ist durch eine verstärkte Aufmerksamkeit für kritische Metalle wie Silber und Antimon gekennzeichnet, wobei die Versorgungssicherheit, geopolitische Risiken und staatliche Interessen den Markt prägen. Der Branchenvergleich zeigt deutlich unterschiedliche Geschäftsmodelle zwischen Produzenten, integrierten Anbietern und Explorern. In diesem Umfeld positioniert sich American Tungsten & Antimony Ltd als ein explorationsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf strategisch relevante Metalle.

Quelle:

https://stockhead.com.au/resources/us-antimony-supply-dilemma-putting-asx-explorers-in-the-frame/

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/TMG/03035431.pdf

https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1083708/critical-metals-and-minerals-are-predicted-be-a-major-investing-theme-in-2026-1083708.html

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

