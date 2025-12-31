SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG

Anzeige / Werbung

Silber hat die Märkte erschüttert. Noch vor einem Jahr bei rund 25 US-Dollar pro Unze, explodierte der Preis kürzlich auf einen Allzeithoch von 82 US-Dollar, bevor er sich um die $75-Marke einpendelte.

Willkommen zurück, Anleger -

Ein parabolischer Anstieg, der nicht nur die Edelmetallmärkte neu definiert - sondern das Potenzial von Explorationsunternehmen wie Prince Silver (WKN: A3E4QS | Symbol: T130 | ISIN: CA74174A1021) dramatisch aufwertet.

Und heute kommt die nächste Nachricht:

Prince Silver (WKN: A3E4QS | Symbol: T130) erweitert sein laufendes Bohrprogramm um über 40% auf 30.000 Fuß (ca. 9.100 Meter) und bringt einen zweiten Bohrturm zum Einsatz!

Alle bisherigen Bohrlöcher zeigen signifikante Alteration - Potenzial für Tagebau

Prince Silver hat im laufenden Reverse-Circulation-Bohrprogramm bereits 10 Bohrlöcher abgeschlossen - alle mit günstiger Alteration, was auf ausgedehnte, mineralisierte Strukturen hinweist. Die Bohrungen zielen auf eine mächtige 3.500-Fuß-Struktur (ca. 1.070 Meter) ab, die eine Breite von 180 bis 360 Metern aufweist und in alle Richtungen offen ist.

Das Ziel: Die Erkundung von flachliegenden, silber-gold-manganhaltigen Karbonatverdrängungszonen sowie sedimentgebundener Edelmetallmineralisierung in Tagebautiefe (< 300 m).

Die ersten Analyseergebnisse werden im Januar 2026 erwartet - mit dem Ziel, eine erste NI 43-101-konforme Ressource abzuleiten.

CEO-Statement: "Jetzt ist der Moment zum Hochskalieren."

"Die beobachtete Alteration bestärkt unser Vertrauen in das Projekt. Mit der Erweiterung des Programms und einem zweiten Bohrgerät vor Ort, positionieren wir Prince Silver optimal für die nächsten Schritte - hin zur ersten Ressource und darüber hinaus."

- Derek Iwanaka, CEO von Prince Silver

Historische Zielzone: 25-43 Mio. Tonnen laut JORC-Bericht

Das aktuelle Bohrprogramm basiert auf einem historischen Explorationsziel, das 2024 von OmniGeoX Exploration Consultants (Perth, Australien) nach JORC-Richtlinien definiert wurde:

Explorationsziel:

Parameter Spanne Tonnage 25 - 43 Mio. Tonnen Silber 37 - 40 g/t Gold 0.28 - 0.40 g/t Zink 1.44 - 1.57% Blei 0.78 - 0.87% Mangan 3.62 - 4.30%

Das Zielgebiet wurde durch 129 historische Bohrlöcher und eine umfassende geologische 3D-Modellierung definiert - allerdings noch nicht nach NI 43-101 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis: Dieses Explorationsziel ist konzeptionell und stellt noch keine Ressource dar. Es basiert auf historischen Daten und muss durch weitere Exploration verifiziert werden.

Warum PRINCE SILVER jetzt auf den Radar muss

Silberpreis x3 in 12 Monaten - struktureller Nachfrageboom durch Energie, KI, Solar, E-Mobilität

Bohrprogramm massiv ausgeweitet - 2. Bohrgerät, über 9.000 m Umfang

Kurze Zeit bis zum Katalysator - erste Ergebnisse im Januar 2026

Potenzial für ressourcenstarke Tagebau-Lagerstätte mit wertvollem Polymetall-Profil

Historische Silberregion Nevada - bewährte Infrastruktur & Permitting-Vorteile

Silber ist wieder König.

Und Prince Silver Corp. ist exakt dort positioniert, wo Investoren jetzt hinblicken:

An der Schwelle zu einer signifikanten Entdeckung in einem der heißesten Rohstoffmärkte der Welt.

Mit einer historischen Zielgröße von bis zu 43 Millionen Tonnen, günstiger Geologie, schnellen Analyseergebnissen und einem Marktumfeld, das Silber neu bewertet, bietet sich hier eine der spannendsten Explorationsstories im Jahr 2026.

Prince Silver ist zurück im Scheinwerferlicht. Und das Timing könnte nicht besser sein.

WKN: A3E4QS | Symbol: T130 | FSE: Frankfurt

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

