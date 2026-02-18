Anzeige
Mittwoch, 18.02.2026
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
WKN: A415A0 | ISIN: CA2568277834 | Ticker-Symbol: DVQ
Tradegate
17.02.26 | 21:42
3,531 Euro
-0,97 % -0,035
DOLLY VARDEN SILVER CORP Chart 1 Jahr
DOLLY VARDEN SILVER CORP 5-Tage-Chart
3,5103,61517.02.
3,5263,60517.02.
BLACKROCK SILVER
BLACKROCK SILVER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLACKROCK SILVER CORP0,918+0,88 %
DOLLY VARDEN SILVER CORP3,531-0,97 %
SILVER VIPER MINERALS CORP1,065+0,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.