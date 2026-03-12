US-Strategie gegen China? Venezuela öffnet seine Rohstoff-Schätze

Anzeige / Werbung

Gold, Diamanten und möglicherweise seltene Erden: Venezuela verfügt über große mineralische Ressourcen, die bislang kaum erschlossen sind. Ein neues Bergbaugesetz soll nun internationale Investoren anlocken und den Sektor neu strukturieren. Beobachter sehen darin einen wirtschaftlichen Kurswechsel mit potenziell geopolitischer Bedeutung.

Ein neues Bergbaugesetz als Signal an Investoren

Die venezolanische Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf beraten, der den Bergbausektor stärker für private und internationale Unternehmen öffnen soll. Das geplante Gesetz ersetzt eine Regelung aus dem Jahr 1999 und sieht vor, dass sowohl nationale als auch ausländische Unternehmen künftig Gold, Diamanten und andere mineralische Rohstoffe fördern dürfen.



Ein zentraler Bestandteil der Reform ist die Verlängerung der Konzessionslaufzeiten. Während Projekte bislang häufig auf 20 Jahre begrenzt waren, sollen künftig bis zu 30 Jahre möglich sein. Für Bergbauunternehmen ist dies ein wichtiger Faktor, da Exploration, Infrastrukturaufbau und Minenentwicklung oft über lange Zeiträume erfolgen und hohe Investitionen erfordern. Gleichzeitig bleibt ein Grundprinzip bestehen: Die Rohstofflagerstätten selbst bleiben Eigentum des venezolanischen Staates.

Mehr Rechtssicherheit nach Jahren der Verstaatlichung

Ein weiterer Bestandteil der Reform betrifft die Behandlung möglicher Streitfälle zwischen Staat und Unternehmen. Laut Gesetzentwurf sollen solche Konflikte künftig über internationale Schiedsgerichte gelöst werden. In vielen rohstoffreichen Ländern gilt dieser Mechanismus als wichtiger Baustein, um Investoren zusätzliche Rechtssicherheit zu bieten. Die Reform steht im deutlichen Kontrast zur Politik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Seit den frühen 2000er Jahren wurden in Venezuela zahlreiche Projekte im Öl-, Bergbau- und Industriesektor verstaatlicht. Mehrere internationale Unternehmen verloren dabei ihre Beteiligungen. Bis heute bestehen milliardenschwere Streitigkeiten zwischen dem Staat und Konzernen wie Crystallex, Gold Reserve oder Rusoro Mining.

Rohstoffe werden geopolitisch wichtiger

Die geplante Öffnung des Bergbausektors fällt in eine Phase zunehmender globaler Konkurrenz um mineralische Rohstoffe. Besonders seltene Erden stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Diese Gruppe von 17 Metallen wird unter anderem in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Smartphones und militärischen Technologien eingesetzt. Der Weltmarkt wird derzeit stark von China dominiert. Deshalb suchen viele Industriestaaten nach alternativen Quellen für diese strategischen Rohstoffe. Venezuela könnte in diesem Zusammenhang an Bedeutung gewinnen. Zwar existieren bislang kaum umfassende geologische Untersuchungen, doch das Land verfügt über große Regionen mit bisher nur begrenzt erforschten Lagerstätten.