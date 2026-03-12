Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger - und baut eigene Produktionsmacht auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JQW5 | ISIN: CA2447672080 | Ticker-Symbol: D4E
Tradegate
12.03.26 | 08:42
0,194 Euro
+3,19 % +0,006
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEFIANCE SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEFIANCE SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1900,19210:06
0,1850,19309:27
axinocapital.de
12.03.2026 08:30 Uhr
194 Leser
Artikel bewerten:
(1)

US-Strategie gegen China? Venezuela öffnet seine Rohstoff-Schätze

Anzeige / Werbung

Gold, Diamanten und möglicherweise seltene Erden: Venezuela verfügt über große mineralische Ressourcen, die bislang kaum erschlossen sind. Ein neues Bergbaugesetz soll nun internationale Investoren anlocken und den Sektor neu strukturieren. Beobachter sehen darin einen wirtschaftlichen Kurswechsel mit potenziell geopolitischer Bedeutung.

Gold, Diamanten und möglicherweise seltene Erden: Venezuela verfügt über erhebliche mineralische Ressourcen, die bislang nur begrenzt erschlossen sind. Mit einer Reform des Bergbaurechts will die Regierung nun internationale Investoren anlocken und den Sektor neu strukturieren. Beobachter sehen darin einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel mit potenziell geopolitischer Bedeutung.

Ein neues Bergbaugesetz als Signal an Investoren

Die venezolanische Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf beraten, der den Bergbausektor stärker für private und internationale Unternehmen öffnen soll. Das geplante Gesetz ersetzt eine Regelung aus dem Jahr 1999 und sieht vor, dass sowohl nationale als auch ausländische Unternehmen künftig Gold, Diamanten und andere mineralische Rohstoffe fördern dürfen.

Ein zentraler Bestandteil der Reform ist die Verlängerung der Konzessionslaufzeiten. Während Projekte bislang häufig auf 20 Jahre begrenzt waren, sollen künftig bis zu 30 Jahre möglich sein. Für Bergbauunternehmen ist dies ein wichtiger Faktor, da Exploration, Infrastrukturaufbau und Minenentwicklung oft über lange Zeiträume erfolgen und hohe Investitionen erfordern. Gleichzeitig bleibt ein Grundprinzip bestehen: Die Rohstofflagerstätten selbst bleiben Eigentum des venezolanischen Staates.

Mehr Rechtssicherheit nach Jahren der Verstaatlichung

Ein weiterer Bestandteil der Reform betrifft die Behandlung möglicher Streitfälle zwischen Staat und Unternehmen. Laut Gesetzentwurf sollen solche Konflikte künftig über internationale Schiedsgerichte gelöst werden. In vielen rohstoffreichen Ländern gilt dieser Mechanismus als wichtiger Baustein, um Investoren zusätzliche Rechtssicherheit zu bieten. Die Reform steht im deutlichen Kontrast zur Politik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Seit den frühen 2000er Jahren wurden in Venezuela zahlreiche Projekte im Öl-, Bergbau- und Industriesektor verstaatlicht. Mehrere internationale Unternehmen verloren dabei ihre Beteiligungen. Bis heute bestehen milliardenschwere Streitigkeiten zwischen dem Staat und Konzernen wie Crystallex, Gold Reserve oder Rusoro Mining.

Rohstoffe werden geopolitisch wichtiger

Die geplante Öffnung des Bergbausektors fällt in eine Phase zunehmender globaler Konkurrenz um mineralische Rohstoffe. Besonders seltene Erden stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Diese Gruppe von 17 Metallen wird unter anderem in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Smartphones und militärischen Technologien eingesetzt. Der Weltmarkt wird derzeit stark von China dominiert. Deshalb suchen viele Industriestaaten nach alternativen Quellen für diese strategischen Rohstoffe. Venezuela könnte in diesem Zusammenhang an Bedeutung gewinnen. Zwar existieren bislang kaum umfassende geologische Untersuchungen, doch das Land verfügt über große Regionen mit bisher nur begrenzt erforschten Lagerstätten.

Liste kritischer Mineralien der USA 2025 laut USGS.

Große Potenziale, aber auch strukturelle Risiken

Trotz des wirtschaftlichen Potenzials bleibt der Bergbausektor mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Viele bekannte Rohstoffgebiete liegen im sogenannten Orinoco Mining Arc im Süden des Landes. In dieser Region wird seit Jahren über illegalen Bergbau, Schmuggelnetzwerke und Umweltprobleme berichtet. Während eines Besuchs in Venezuela äußerte sich US-Innenminister Doug Burgum dennoch optimistisch über die Reformpläne. Das Gesetz könne neue Möglichkeiten für internationale Unternehmen schaffen, erklärte er laut Medienberichten. Gleichzeitig habe die Regierung zugesichert, Investoren künftig besser zu schützen.

Ob Venezuela tatsächlich zu einem neuen Ziel für internationale Bergbauinvestitionen wird, dürfte davon abhängen, ob politische Stabilität, Sicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen dauerhaft gewährleistet werden können. Die Reform könnte ein erster Schritt sein. Ob daraus ein langfristiger Strukturwandel entsteht, bleibt jedoch offen.

First Majestic Silver bei der Invest 2025 in Stuttgart.

AXINO Mining Forum auf der Invest 2026

Wer sich für internationale Bergbauunternehmen und Rohstoffinvestments interessiert, sollte einen Blick auf das AXINO Mining Forum werfen. Die Veranstaltung findet am 17. und 18. April 2026 im Rahmen der Invest Messe in Stuttgart statt und bringt Rohstoffunternehmen aus verschiedenen Regionen der Welt direkt mit Investoren zusammen. Insgesamt werden über 20 Unternehmen aus der internationalen Bergbauindustrie erwartet, von etablierten Produzenten bis hin zu kleineren Explorationsfirmen.

Dabei treffen Besucher auf Unternehmen aus allen Entwicklungsphasen der Bergbauindustrie. So wird etwa der Goldentwickler Sonoro Gold erwartet, der sein Cerro-Caliche-Goldprojekt in Mexiko vorantreibt und den Übergang zum Produzenten vorbereitet. Das Projekt gilt als klassischer Entwicklungsfall im Goldsektor, bei dem ein Explorationsprojekt schrittweise in eine Produktion überführt werden soll.

Auch etablierte Produzenten wie First Majestic Silver stehen für eine andere Stufe der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen zählt zu den bekannten Silberproduzenten Nordamerikas und betreibt mehrere Minen in Mexiko.

Ergänzt wird das Spektrum durch Explorationsunternehmen wie Defiance Silver, die auf neue Entdeckungen setzen und mit Bohrprogrammen nach wirtschaftlich nutzbaren Silber- und Edelmetalllagerstätten suchen.

Das AXINO Mining Forum bietet damit eine seltene Gelegenheit, Explorer, Entwickler und Produzenten an einem Ort zu treffen und direkt mit Managementteams über Projekte, Strategien und Trends im globalen Rohstoffsektor zu sprechen. Für Investoren entsteht so ein unmittelbarer Einblick in eine Branche, die für die Versorgung mit Gold, Silber und strategischen Metallen weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Interessierte können sich außerdem kostenlos ein Ticket für die Invest Messe sichern. Auf der Website der Invest lässt sich mit dem Code 26AXINOMININGFORUM ein Gratis-Ticket registrieren.

Defiance Silver bei der Invest 2025 in Stuttgart.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: CA32076V1031,XD0002747026,XD0002746952,CA2447672080

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.