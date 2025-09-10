Return hat mit Bessmart eine Kooperation geschlossen, um die vier Anlagen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen ab 2027 ans Netz zu bringen. Sie sollen sich an wichtigen Knotenpunkten im 110-Kilovolt-Netz befinden. Return, ein europäischer Anbieter von Speicherlösungen, ist eine Partnerschaft mit dem Berliner Unternehmen Bessmart eingegangen. In diesem Zuge erwarb Return vier Batteriespeicherstandorte in Ostdeutschland, an denen Anlagen mit insgesamt 310 Megawatt Leistung und 670 Megawattstunden entstehen sollen, wie die Unternehmen am Mittwoch veröffentlichten. Die Speicher, die ab 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland