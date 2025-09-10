München - Autofahrer in Deutschland müssen sich im Vergleich zur Vorwoche auf höhere Preise an den Zapfsäulen einstellen.



Nach der aktuellen Auswertung der Kraftstoffpreise durch den ADAC zahlt man für einen Liter Super E10 derzeit im Schnitt 1,660 Euro und damit 0,5 Cent mehr als in der Vorwoche. Bei Diesel ist der Preisanstieg etwas deutlicher, der Liter liegt um 0,9 Cent höher als in der letzten Woche und kostet im bundesweiten Schnitt 1,582 Euro.



Damit haben sich die Preise von Benzin und Diesel wieder etwas mehr angenähert. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 7,8 Cent weniger als ein Liter Super E10 - angesichts der deutlich geringeren Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel sei "das spürbar zu wenig", so der ADAC. Bemessen an den beiden wesentlichen Einflussfaktoren auf die Kraftstoffpreise - den Ölpreis (Brent) sowie den Wechselkurs des Euros zum US-Dollar - wären demnach für beide Kraftstoffsorten im Wochenvergleich sogar niedrigere Preise zu erwarten gewesen.





