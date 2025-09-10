Die Gaia mbH stellt auf der HUSUM WIND ihren Forderungskatalog "Kurs halten un volle Pann vöörut!" vor. Der wichtigste Appell lautet: Die Bundesregierung soll den Referenzertrag für den Süden nicht modifizieren und hochsetzen. Denn dies plant Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Nach den Berechnungen von Gaia könnten rund 2.300 der aktuell in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geplanten Windenergieanlagen nicht umgesetzt werden. Dadurch drohe zahlreichen Windenergiefirmen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver