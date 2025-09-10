Unterföhring (ots) -Sechs Hochzeiten, zwölf Herzen - und unendlich viele Schmetterlinge. Ab Dienstag, 21. Oktober 2025, um 20:15 Uhr läutet SAT.1 mit der 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" die schönste Zeit des Jahres ein. Zwölf Singles aus Heilbronn, Hannover, Hamburg, Kiel, Saarland, Bremen, Bodensee, Lübben, Stuttgart und dem Ruhrgebiet wagen den Schritt zum Traualtar. Doch wo schlägt Amors Pfeil besonders ein? Wer sagt ja, zu einer lebenslangen Liebesgeschichte und wer zögert vielleicht etwas?Zwölf Singles vertrauen auf die Magie des Experiments und haben ihr wohl aufregendstes Blind Date: mit einem Menschen, den sie erst vor dem Standesbeamten kennenlernen - und mit dem sie in eine Zukunft voller Liebe, Glück und Zweisamkeit aufbrechen wollen. Die Chancen, den Menschen fürs Leben zu finden, stehen gut: Auch in diesem Jahr ist das erfahrene Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst verantwortlich für die Matches. Mit Fingerspitzengefühl, Wissenschaft und einem Hauch Amor-Magie suchen sie nach Paaren, deren Herzen im gleichen Takt schlagen könnten."Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - die 12. Staffel, ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6114922