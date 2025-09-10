Deutsche Forscher haben ein umfassendes Tool zur Pflanzenauswahl für Agri-Photovoltaik in mehr als 25 Ländern entwickelt. Die vorgeschlagene Matrix bewertet die artspezifischen Reaktionen von zwölf wichtigen Pflanzenarten auf Beschattung, Mikroklimaänderungen und Pflanzenwachstum und beurteilt gleichzeitig ihren Wasserbedarf, ihre Schattentoleranz und ihren Platzbedarf. Forscher der Technischen Hochschule Ingolstadt haben eine Matrix zur Auswahl von Nutzpflanzen entwickelt, die als Entscheidungshilfe für Agri-Photovoltaik-Projekte dienen soll. Die vorgeschlagene Matrix bewertet die artspezifischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland