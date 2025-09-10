Novo Nordisk hat von Bernstein ein Upgrade von Market Perform auf Outperform erhalten. Die Analysten begründen ihre Einstufung mit dem starken Wachstumspotenzial im Markt für Adipositas-Medikamente. Produkte wie Ozempic und Wegovy stoßen weltweit auf enorme Nachfrage, die Märkte hätten die langfristigen Gewinnchancen aber noch nicht vollständig eingepreist. Parallel kündigte der dänische Pharmakonzern einen tiefgreifenden Stellenabbau an. Rund 9.000 der insgesamt 78.400 Jobs sollen gestrichen werden, davon etwa 5.000 in Dänemark. Der Einschnitt soll bis Ende 2026 jährliche Einsparungen von etwa 8 Milliarden dänischen Kronen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
