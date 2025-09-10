New York (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die EZB auf ihrer Sitzung in dieser Woche ihre Leitzinsen unverändert lässt, so Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger Berman.Seit der jüngsten Sitzung im Juli hätten sich die Wirtschafts- und Inflationsdaten nicht genug verändert, um eine weitere Zinssenkung zu rechtfertigen. Die Folgen der US-Zölle seien noch nicht eingetreten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe gerade bestätigt, dass die Wirtschaftstätigkeit wieder auf ihr Potenzial ansteige und die Inflation das 2-Prozent-Ziel erreiche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
