Stuttgart (www.fondscheck.de) - Anlageziel des LBBW Welt im Wandel Fonds (ISIN DE0005326482/ WKN 532648) ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Dabei werde die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, lege der Fonds zu mindestens 50 Prozent in Wertpapieren an, deren Emittenten Produkte oder Dienstleistungen anbieten würden, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst würden. Der Begriff "Welt im Wandel" stehe für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfahre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de