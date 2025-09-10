Die anfängliche Enttäuschung über die erneute Prognosesenkung hat sich bei Novo Nordisk schnell verflüchtigt. Notierte die Aktie im frühen Handel noch rund fünf Prozent im Minus, konnte sich inzwischen sogar deutlich ins Plus drehen. Unterstützung erhält sie dabei auch von einem positiven Analystenkommentar.Die US-Investmentbank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Bekanntgabe eines Restrukturierungsplans auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen bestätigt. JPMorgan-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
