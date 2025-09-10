Oracle Aktie im Höhenflug - vorbörslicher Anstieg um über 30



Werbung







Mitverdienste am KI-Boom geben einen positiven Ausblick



Oracle lieferte am Dienstagabend zwar gemischte Quartalszahlen, aber die Prognose für die Entwicklung des Cloud-Geschäfts konnte die Anlegerinnen und Anleger offenbar begeistern. Der Konzerngründer Larry Ellison wird folglich über Nacht um 80 Mrd. USD reicher und schließt in der Vermögensliste zu Elon Musk auf. Doch was ist der Grund für den positiven Ausblick? In der Bilanzpressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die Remaining Performance Obligations (RPO) im Jahresvergleich um 359 % auf 455 Mrd. USD explodierten. Hierbei handelt es sich um den abgegrenzten Umsatz zuzüglich des Auftragsbestands - also um vertraglich zugesicherte, aber noch nicht realisierte Umsätze. Laut dem gestern veröffentlichten Q1-Bericht erwartet Oracle im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr 2025 eine Umsatzsteigerung im Bereich der Cloud-Infrastruktur von rund 75 % für das kommende Geschäftsjahr 2026. Zu den aktuellen Kunden gehört unter anderem bereits der Chipkonzern Nvidia.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









