Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41GPN | ISIN: CA38076G1037 | Ticker-Symbol: DF8
Tradegate
10.09.25 | 10:24
0,244 Euro
-8,28 % -0,022
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GOLD X2 MINING INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLD X2 MINING INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2390,25112:48
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GOLD X2 MINING
GOLD X2 MINING INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GOLD X2 MINING INC0,244-8,28 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.