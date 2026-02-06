Gold X2 Mining: Starke PEA und mehr Ressourcen für das Moss Goldprojekt in Kanada
Gold X2 Mining: Starke PEA und mehr Ressourcen für das Moss Goldprojekt in Kanada
|Aktuelle Nachrichten
|19:46
|Gold X2 Mining: Strong PEA and More Resources for the Moss Gold Project in Canada
|19:46
|Gold X2 Mining: Starke PEA und mehr Ressourcen für das Moss Goldprojekt in Kanada
|Do
|Gold X2 entdeckt zwei mineralisierte Scherzonen im Deaty Trend darunter 17,0 m mit 1,23 g/t Au
|VANCOUVER, B.C., 5. Februar 2026, Gold X2 Mining Inc.
(TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) ("Gold X2" oder das "Unternehmen"), (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resource-and-pea-coming-very-soon-for-the-moss-gold-project/
...
|Do
|Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 Discovers Two Mineralized Shears on the Deaty Trend Including 17.0m @ 1.23 g/t Au
|Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - February 5, 2026) - Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX) (OTCQB: GSHRF) (FSE: DF8) ("Gold X2" or the "Company"), is pleased to announce the assay results...
|30.01.
|Gold X2 gibt positive Ergebnisse bei Kontrollbohrungen in der Hauptzone bekannt, darunter 49,0 m mit 2,13 g/t Au
|VANCOUVER, B.C., 30. Januar 2026: Gold X2 Mining Inc.
(TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) ("Gold X2" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration-to-increase-the-674-million-oz-gold-resource-in-canada/
...
