Laut einer neuen Auswertung der Ratingagentur Morningstar sollten Anleger dringend einen Blick auf diese 10 Aktien werfen. Denn es handelt sich laut den Experten um die besten Dividendentitel, die aktuell am Markt verfügbar sind. Dividendenaktien gibt es viele - doch welche Titel sind wirklich gut? Dieser Frage ist die Ratingagentur Morningstar nachgegangen und hat die zehn besten Werte mit hohen Ausschüttungen gelistet, die es aktuell am Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE