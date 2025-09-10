Return Storage B.V. hat eine Partnerschaft mit dem Berliner Unternehmen Bessmart Energies GmbH geschlossen. Und erwirbt vier strategisch gelegene Batteriespeicherstandorte in Ostdeutschland mit einer Gesamtkapazität von 310 Megawatt (MW) und 670 Megawattstunden (MWh). Die Anlagen sollen ab 2027 in Betrieb gehen und die europäische Netzinfrastruktur stärken. Die Standorte sind Teil der europäischen Expansionsstrategie von Return. Mit einer Projektpipeline von über sieben Gigawatt will das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
