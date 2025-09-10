Steht die Thiogenesis-Aktie vor einer Kursexplosion? Möglich ist das, wenn das kanadische Biotech-Unternehmen Top-Interimsdaten aus seiner laufenden Phase-2-Studie zur mitochondrialen Erbkrankheit MELAS vorlegt, die für September angekündigt worden sind. Hopp oder top? Mit jedem Tag, der vergeht, rückt eine Entscheidung näher. Nämlich die, ob der Thiogenesis-Aktie ein Ausbruch nach oben aus der seit Mitte Mai anhaltenden Seitwärtsbewegung gelingt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
