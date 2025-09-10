First Graphene Limited, Halocell Energy (Halocell) und die Queensland University of Technology (QUT) entwickeln Graphen-verstärkte Perowskit-Solarzellen (PSC). Durch die Zugabe von First Graphenes neuartigem funktionalisiertem Graphen hat sich der Wirkungsgrad von Halocells photovoltaischem (PV) PSC auf 30,6 Prozent fast verdoppelt, während die Produktionskosten um bis zu 80 Prozent gesenkt wurden. Wirkungsgraderhöhung und Kostensenkung werden erreicht, indem die Graphenformulierungen des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver