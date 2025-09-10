Die wirtschaftliche Lage des deutschen Mittelstands bleibt angespannt, trotz leicht gestiegener Kreditvergabe. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) sank der Umsatz im Mittelstand im ersten Halbjahr 2025 um vier Prozent, das Betriebsergebnis sogar um 13 Prozent, während die Umsatzrendite nur noch bei vier Prozent liegt.
Sparkassenpräsident Ulrich Reuter betont, dass die Eigenkapitalquote mit durchschnittlich 38 Prozent zwar Stabilität zeige, die Risiken jedoch deutlich zunähmen. Besonders betroffen seien Metall- und Fahrzeugbau sowie Maschinenbau, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
