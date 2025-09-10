Der Dax steht vor richtungsweisenden Handelstagen. Mit großer Anspannung erwarten die Aktienmärkte die Veröffentlichung der US-Preisdaten für August. Noch heute (nach Redaktionsschluss) werden die US-Erzeugerpreisdaten veröffentlicht. Morgen folgen die US-Verbraucherpreise. Gerade vor dem Hintergrund der Fed-Leitzinsentscheidung in der nächsten Woche haben die Daten enorme Bedeutung.Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigt sich der Dax robust. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de