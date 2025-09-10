Anzeige
CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Couloir Capital: Analysten erwarten massives Kurspotenzial - Newmont ist schon investiert!

Couloir Capital hebt die Bedeutung aktueller Fortschritte bei Metallic Minerals hervor: hochgradige Kupferfunde in Colorado, eine erste Silberressource im Yukon und wachsende Gold-Royalties. Laut den Analysten ergibt sich daraus ein deutlich höherer fairer Wert für die Aktie.

La Plata: Neue Zielgebiete und Ressourcenerweiterung

Laut Couloir habe das Feldteam von Metallic Minerals auf dem La-Plata-Projekt vier neue Zielgebiete definiert. Dabei seien Oberflächenproben mit bis zu 6,68% Kupferäquivalent (CuEq) festgestellt worden, während die besten 30 Proben im Durchschnitt 1,68% CuEq erreicht hätten. CuEq ist eine Vergleichszahl, die Kupfer, Silber, Gold und Platingruppenmetalle in eine einheitliche Kennzahl umrechnet. Zudem seien sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden nachgewiesen worden.

Die bestehende Ressource am Allard-Vorkommen umfasse 1,21 Mrd. Pfund Kupfer und 17,6 Mio. Unzen Silber. Bohrungen aus dem Jahr 2024 hätten laut Unternehmen eine durchgehende Mineralisierung über große Mächtigkeiten bestätigt. Für 2025 stellte das Management ein Ressourcen-Update in Aussicht, das zusätzlich Gold, Platin und Palladium berücksichtigen könne. Dies könne die wirtschaftliche Relevanz des Projekts deutlich erhöhen.

Im Peer-Vergleich mit anderen Kupferexplorern kommt Couloir auf einen Wertbeitrag von 0,45 C$ je Aktie. Berechnet wird dies, indem die Ressource ins Verhältnis zu typischen Börsenbewertungen der Branche gesetzt wird. Da viele der Unzen noch "inferred" sind, werden sie nur zur Hälfte gewertet. Anschließend wird ein Aufschlag für die stabile Lage in den USA sowie die Partnerschaft mit Newmont eingerechnet.

Keno Silver: Erste Ressource und offene Erweiterungen

Das Unternehmen veröffentlichte 2024 eine erste Ressource für das Keno-Silver-Projekt im Yukon mit 18,2 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq) bei einem Durchschnittsgehalt von 223 g/t AgEq. AgEq ist eine Sammelgröße, die Silber, Gold und Basismetalle zusammenfasst. Alle vier definierten Lagerstätten beginnen an der Oberfläche und seien in alle Richtungen offen. Bohrungen Ende 2023 hätten unter anderem 46 Meter mit 257 g/t AgEq ergeben, wobei Teilabschnitte mehr als 1.400 g/t AgEq erreicht hätten. Couloir erklärte, dass solche Ergebnisse das Ausbaupotenzial des Projekts unterstreichen würden.

Im Vergleich mit anderen Silberexplorern errechnet Couloir für Keno Silver einen Wertbeitrag von 0,23 C$ je Aktie. Auch hier werden die geschlussfolgerten ("inferred") Unzen nur zur Hälfte berücksichtigt. Da das Projekt im politisch stabilen Yukon liegt, wird es am oberen Ende der Peer-Gruppe bewertet.

Gold-Royalties im Klondike

Neben den Explorationsprojekten baue Metallic Minerals auf wiederkehrende Einnahmen aus Gold-Royalties in der Klondike-Region. Couloir führte aus, dass sich die Zahl der aktiven Betreiber mittelfristig auf mehr als zehn erhöhen könne. Typische Royalty-Sätze bewegten sich demnach zwischen 10% und 15%. Im April 2025 meldete das Unternehmen den Abschluss eines neuen Royalty-Vertrags über eine weitere Meile an Australia Creek. Dieser Vertrag sichere 12% Royalty-Einnahmen sowie ein jährliches Mindest-Arbeitsprogramm von 500.000 C$. Ziel des Unternehmens sei es, bereits in der Saison 2025 zwei Goldbetriebe in Produktion zu haben.

Couloir bewertet diese Einnahmequelle nicht über Peers, sondern mit einem Cashflow-Modell. Erwartete Einnahmen von 10-15% Royalty aus mehr als zehn Betreibern über die Jahre 2025-2029 ergeben einen abgezinsten Wertbeitrag von 0,12 C$ je Aktie.

Optionen und Warrants von MMG. Quelle: Couloir Capital

Finanzierung und strategische Partnerschaft

Newmont hält seit 2023 einen Anteil von 9,5% an Metallic Minerals und bringe technisches Wissen ein, unter anderem durch geophysikalische Daten und Mitarbeit im Technischen Komitee. 2024 habe Newmont seine Bezugsrechte genutzt, um die Beteiligung stabil zu halten. Zur Finanzierung erklärte Couloir, die kurzfristige Liquiditätslage sei angespannt gewesen, habe sich jedoch durch Kapitalmaßnahmen deutlich verbessert. Im Sommer 2025 habe Metallic Minerals 8 Mio. C$ durch eine Flow-Through-Finanzierung aufgenommen und Ende Juli 2025 weitere 6 Mio. C$ durch eine brokered Platzierung. Die Mittel würden für La Plata, Keno Silver sowie allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.

Einschätzung und Ausblick

Couloir Capital führte aus, der faire Wert der Aktie liege bei 0,80 C$, bei gleichzeitig sehr hohem Risiko. Wesentliche Treiber könnten die Ressourcenerweiterung bei La Plata, zusätzliche Ergebnisse von Keno Silver sowie wachsende Einnahmen aus den Royalty-Verträgen sein. Risiken bestünden insbesondere durch Genehmigungen, Metallpreise, Finanzierung sowie die frühe Projektphase.

Sollten die hochgradigen Funde bei La Plata in Bohrungen bestätigt und in einer erweiterten Ressource berücksichtigt werden, könnte das Projekt an Bedeutung gewinnen. Parallel könnten die neuen Ergebnisse bei Keno Silver zur Ressourcenerweiterung beitragen, während die Gold-Royalties zusätzliche Liquidität liefern würden.

Couloir Capital bewertet Metallic Minerals mit 0,45 C$ je Aktie für La Plata, 0,23 C$ für Keno Silver und 0,08 C$ aus Gold-Royalties. Zusammen mit Barmitteln ergibt das 0,80 C$ je Aktie.

Dieser Artikel gibt ausschließlich die Bewertung und Einschätzung von Couloir Capital wieder. Die genannten Projektwerte und Kursziele stammen vollständig aus deren Research. AXINO Capital übernimmt diese Inhalte nicht, gibt hierzu keine eigene Einschätzung ab und spricht ausdrücklich keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung aus.

