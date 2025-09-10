Oracle - Cloud-Wachstum lässt Aktie explodieren oracle Ki cloud
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|289,95
|290,35
|17:06
|289,90
|290,30
|17:06
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:01
|Why Oracle Stock Skyrocketed Higher Today
|16:59
|Oracle's Exceptional Outlook Boosts Stock to Record Highs
|16:58
|KI-Hype befeuert Oracle - Analysten sehen Profiteure bei Rechenzentren
|16:55
|Larry Ellison hat dank Oracle 2025 über 100 Milliarden Dollar verdient - und ist nun der reichste Mensch der Welt
|16:54
|Oracle has $455bn in remaining performance obligations at end of Q1 2026
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ORACLE CORPORATION
|290,00
|+40,44 %