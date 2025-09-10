© Foto: Alibaba - AlibabaDer E-Commerce-Riese updated seine Karten-App Amap und will im Bereich der auf KI-Algorithmen basierten Rankings künftig eine noch größere Rolle spielen. Das Kursziel für die Aktie steigt auf von 165 auf 178 US-Dollar.Alibabas neue Amap-Funktion "Street Stars" ist mehr als nur ein Update einer Karten-App - sie hat das Potenzial, die Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Ein neuer, lukrativer Markt wird adressiert, in dem Alibaba gegen etablierte Rivalen antritt. Mit Restaurant-, Hotel- und Freizeit-Rankings steigt Alibaba in das Segment ein, das bislang von Meituans Dianping-App dominiert wird. Dieser Markt geht weit über den der Navigation hinaus: Auch lokale Empfehlungen und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE