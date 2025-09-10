EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2025
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4619734/dd2338401b66e4071ce92f07168aa187/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2025-tug_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2025
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4619740/02f2622cede827955a45ef0035caf7b5/data/gdb-quarterly-statement-q3-2025-tug_en.pdf
10.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2195862 10.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group