Bern - Zur Rettung des Giftnotrufs 145 hat die Organisation Tox Info am Mittwoch eine Petition mit über 100'000 Unterschriften an Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider übergeben. Mit einer Ambulanz wurden die Unterschriften zur Bundeskanzlei gefahren und per Krankenbahre zur Übergabe an die Gesundheitsministerin gerollt. Der Giftnotruf wurde dabei symbolisch als überdimensionaler Telefonhörer dargestellt, der als «Patient» auf der Bahre liegt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab