NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih



