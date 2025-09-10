Vorläufige Schätzungen des Forschungsinstituts Dutch New Energy Research zufolge sind in den Niederlanden im ersten Halbjahr 2025 rund 550 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung bis zu einem Megawatt installiert worden. Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung stieg bis Ende 2024 auf 28,62 Gigawatt. Nach vorläufigen Zahlen der unabhängigen Forschungsagentur Dutch New Energy Research sind in den Niederlanden im ersten Halbjahr rund 550 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von weniger als einem Megawatt hinzugekommen. Hrvoje Medarac, Teamleiter des Forschungsinstituts, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
