Der deutsche Leitindex ging zur Wochenmitte etwas tiefer aus dem Handel - obwohl er den Tag noch mit einem Plus von 0,5 Prozent eröffnet hatte. Am Ende standen ein Minus von 0,4 Prozent und 23.632,95 Punkten auf der Kurstafel. Auch MDAX und TecDAX beendeten den Mittwochshandel im Minus.Anleger könnten sich angesichts des Abschusses mehrerer Drohnen über polnischem Staatsgebiet zurückgehalten haben. Nach Angaben der Regierung in Warschau stammten diese aus Russland. Polen beantragte daraufhin Konsultationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär