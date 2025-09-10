Swisscom - SCMN: Die Integration von Vodafone Italia war kostspielig, sie könnte sich aber rechnen!

Swisscom (SCMN) - ISIN CH0008742519

Rückblick

Nach dem Pivot-Tief im April konnte die Swisscom-Aktie die charttechnische Bodenbildung abschließen und ein Halbjahresplus von rund 11 Prozent hinlegen. Das Wertpapier befindet sich in einem Aufwärtstrend und formiert mit der Seitwärtsrange der letzten Tage ein solides Breakout-Setup.

Swisscom-Aktie: Chart vom 10.09.2025, Kürzel: SCMN Kurs: 586.6 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Ausbruch aus der Seitwärtsrange landen wir per Measured Move bei einem Kursziel von circa 615 CHF für die Swisscom-Aktie.

Mögliches bärisches Szenario

Die langfristige Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen bei Swisscom ist nicht gerade eine Erfolgsstory. Der Telekom-Dienstleister kommt seit Jahren bei Umsatz und Gewinn nicht voran. Falls die Akquisition in Italien keine Früchte trägt, könnte die Akquisition eine weitere Belastung darstellen. Insofern sollten Trader dem Wertpapier nicht allzu viel Spielraum geben und den Stop Loss relativ eng setzen.

Meinung:

Swisscom hat Ende 2024 Vodafone Italia übernommen, was den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 kräftig nach oben trieb - um rund 37 Prozent auf 7,4 Milliarden Franken. Doch die Integration ist teuer: Sie hat bisher etwa 40 Millionen Euro verschlungen, während erst 14 Millionen Euro an Synergien zurückflossen. Das führte dazu, dass der Nettogewinn trotz Umsatzplus um ein Viertel auf 625 Millionen Franken zurückging. Auch im zweiten Halbjahr werden noch einmal 160 Millionen Euro Integrationskosten erwartet, insgesamt bis 2027 rund 700 Millionen. Die eigentlichen Vorteile der Übernahme zeigen sich also erst langsam. Bis Jahresende sollen immerhin 46 Millionen Euro zusätzliche Synergien erreicht werden, langfristig rechnet Swisscom ab 2029 mit jährlichen Einsparungen von etwa 600 Millionen Euro. In Italien selbst läuft das Geschäft momentan noch eher schleppend, das kombinierte Ergebnis von Fastweb und Vodafone Italia zeigt ein Minus beim operativen Gewinn. Trotzdem hält Swisscom an ihren Jahreszielen fest und verspricht stabile Dividenden. Kurz gesagt: Der Deal macht Swisscom größer, aber vorerst nicht reicher. Der Blick auf den Chart ist allerdings vielversprechend, sodass wir zur bullischen Seite tendieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.25 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.62 Mio. CHF

Autor: Thomas Canali

Meine Meinung zu Swisscom ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.srf.ch/news/wirtschaft/integration-von-vodafone-uebernahme-in-italien-drueckt-aufs-swisscom-ergebnis

Veröffentlichungsdatum: 10.09.2025

