Stardust Solar knackt 3,5-Millionen-Marke: Neuer Auftragsboom im August

Eine Million Dollar frisches Neugeschäft in nur einem Monat



Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017) meldet kräftigen Zuwachs: Im August 2025 sicherte sich das Unternehmen neue Kundenverträge im Umfang von rund 1 Million US-Dollar. Damit klettert der gesamte Projekt-Auftragsbestand auf rund 3,5 Mio. $!



Der frische Auftragsschub zeigt deutlich: Die Nachfrage nach Solardach- und Batteriespeicherlösungen bleibt im nordamerikanischen Markt auf hohem Niveau. Stardust Solar ist in 97 Territorien aktiv und punktet mit einem klar strukturierten Modell aus praxisnaher Schulung und standardisierter Projektabwicklung. So gelingt eine schnelle Expansion bei gleichbleibender Qualität.



Breiter Rückenwind aus Privat- und Gewerbekunden



"Das Hinzufügen von 1 Million US-Dollar zu unserem Solarprojekt-Backlog in nur einem Monat unterstreicht die starke und anhaltende Nachfrage, die wir sowohl von privaten Haushalten als auch von kleinen Unternehmen sehen", erklärt Mark Tadros, Gründer und CEO. "Die Kombination aus Wohn-, Gewerbe- und Speicherprojekten, die wir im August sichern konnten, zeigt eine breit abgestützte Dynamik. Mit gefüllten Installationskalendern und verplanten Montageteams sind wir gut aufgestellt für ein starkes Quartalsende und weiteres Wachstum im vierten Quartal."



Zweite Jahreshälfte bringt Umsetzung - und Umsatzpotenzial



Die neu unterzeichneten Verträge bilden einen vielseitigen Mix - ihre Umsetzung ist überwiegend für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant. Wie schnell die Projekte starten, hängt von behördlichen Genehmigungen und Netzanschlüssen ab. Stardust Solar setzt dabei auf zentrale Ingenieurteams, klar definierte Baupläne und ein eingespieltes Projektmanagement. Das sorgt für reibungslose Abläufe im Privat- wie im Gewerbesektor. Besonders spannend: Der steigende Anteil von Speichersystemen lässt nicht nur die Projektwerte wachsen, sondern erhöht auch die Ausfallsicherheit für die Kunden.



Auftragsbestand gibt Investoren Blick auf bevorstehende Dynamik



Wichtig für Anleger: Der Projekt-Auftragsbestand fasst den Gesamtwert aller unterzeichneten Kundenverträge zusammen, die noch nicht umsatzwirksam wurden - sowohl aus dem Eigenbetrieb als auch aus dem Franchisegeschäft. Diese Kennzahl dient als Frühindikator für die erwartete Aktivität in den kommenden Monaten. Ein von Stardust gemeldeter - und noch nicht umsatzwirksamer - Projekt-Auftragsbestand von 3,5 Mio. USD ist ein starkes Statement, vergleicht man dies mit den Zahlen aus 2024. Dort betrug der gesamte Jahresumsatz gerade einmal 3,61 Mio. $.



Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

