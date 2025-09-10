Zürich - Nach einem positivem Start hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch im Verlauf des Nachmittags immer weiter nachgegeben und den Handel schliesslich klar im Minus beendet. Die mit Spannung erwarteten Daten zu den Produzentenpreisen aus den USA gaben dem Markt nur vorübergehend etwas Auftrieb. Dann setzten die Anleger die defensiven Gesundheitswerte auf die Verkaufslisten, was den SMI in die Tiefe zog. Keine Unterstützung kam von den US-Börsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
