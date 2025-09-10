Paris/London/Zürich - Der jüngste Erholungsversuch des EuroStoxx50 hat am Mittwoch gestockt. Der Eurozone-Leitindex sank bis zum Handelsende um 0,14 Prozent auf 5.361,47 Punkte. Positive Inflationssignale aus den USA lieferten keinen Rückenwind. So waren die Erzeugerpreise zuletzt weniger gestiegen als erwartet. Damit steht einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September nichts mehr im Wege. Mittlerweile erwarten einige Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab