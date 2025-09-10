Saarbrücken - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 15, 17, 21, 22, 37, die Superzahl ist die 1. Im Jackpot liegen diese Woche 6 Millionen Euro.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 9668141. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 464108 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto "6 aus 49" seit 1955 gespielt.





